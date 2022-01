3700 cazuri de COVID-19, raportate în ultimele 24 de ore

14:10

Ultimele hotărâri ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nu prevăd schimbări în programul grădinițelor, chiar și în condițiile declarării stării de alertă cod roșu pe țară. Există mai multe motive care au permis grădinițelor să activeze în continuare. „Copiii preșcolari nu frecventează diferitele locuri publice, precum copiii din școli....