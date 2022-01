Confuzie printre un milion de oameni din Beijing care au aflat brusc că nu mai pot pleca din cartiere

16:20

Ungaria are dubii cu privire la ajutorul NATO în zona Mării Negre Statele sud-est europene susţin suplimentarea capabilităţilor militare NATO în zona Mării Negre, în contextul tensiunilor dintre Rusia şi Ucraina, dar Ungaria adoptă o poziţie separată şi un ton sfidător, insistând pentru continuarea negocierilor cu Rusia, notează cotidianul Financial Times. Budapesta, care are relaţii bune cu Moscova, a ameninţat că va rămâne în afara eforturilor Alianţei Nord-Atlantice de susţinere a Kievului, m...