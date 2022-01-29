В Госдуме о ПГУ и маткапитале на учёбу
Новости Приднестровья, 29 ianuarie 2022 13:20
1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
• • •
Alte ştiri de Новости Приднестровья
Acum 30 minute
13:20
1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Претендовать на неё могут научные исследователи из многих сфер деятельности
25 ianuarie 2022
18:20
Вадим Красносельский напомнил, что никто в Молдове не привлечен к ответственности за решение применить вооруженные силы против Приднестровья
12:10
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
24 ianuarie 2022
16:10
Возгорание произошло во время сушки кукурузы из-за перегрева специальной печи
15:50
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
21 ianuarie 2022
13:10
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
20 ianuarie 2022
13:50
COVID-ситуация в мире: с февраля Таиланд разрешит въезд привитых туристов без карантина # Новости Приднестровья
При этом путешественникам потребуется сдать два ПЦР-теста: по прибытии и на пятый день нахождения в стране
18 ianuarie 2022
10:30
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
17 ianuarie 2022
11:10
На сегодняшний день в наличии есть препараты Moderna, Sinovac и «Спутник V»
10:30
Отмечалось, что сейчас коронавирусом болеют 1628 приднестровцев, тяжело переносят болезнь 175 человек
11 ianuarie 2022
11:10
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
9 ianuarie 2022
19:00
Сильнейшими признаны 4 спортсмена
30 decembrie 2021
17:20
Доходы госфонда соцстрахования прогнозируются в сумме более 2 млрд рублей
13:30
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
10:20
За минувшие сутки выздоровели 176 человек, от последствий опасной инфекции умерли четверо
©2004—2022 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.