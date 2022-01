foto | Grav accident la Hîncești. A fost necesară intervenția echipelor de descarcerare

12:50

Un bărbat care pescuia pe lacul „Ghidighici” din apropierea localității Vatra a fost la un pas de tragedie, după ce s-a prăbușit sub gheață. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 27 ianuarie, în jurul orei 09:50. Potrivit informațiilor, în timpul pescuitului, bărbatul în vârstă de 64 de ani s-a prăbușit sub gheață subțire … Articolul La un pas de tragedie. Un pescar, salvat de la înec după ce s-a prăbușit sub gheață apare prima dată în ZUGO.