Secretarul general adjunct al NATO: Nu se negociază dreptul țărilor de a-și alege singure direcția pe care și-o asumă

12:30

Republica Moldova se dezvoltă, se maturizează, iar societăţile comerciale din România sunt interesate să investească în afacerile din R. Moldova, a declarat Constantin Vieru, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Republica Moldova - România în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi" de la TVR Moldova. „În momentul în care deja în R Moldova întâlnim bănci româneşti, întâlnim companii mari care se extind, hypermarketuri cunoscute, în viitorul foarte apropiat, din punct de vedere economic, există o creştere organică. E foarte uşor să te duci într-un loc în care se vorbeşte aceeaşi limbă. E foarte greu să înţelegi cultura unui alt stat şi e foarte uşor să simţi că te duci acasă. Asta e Republica Moldova. Republica Moldova se dezvoltă, Republica Moldova se maturizează", a subliniat Constantin Vieru. Acesta a subliniat că din România există interes mai mare ca în ultimii ani pentru ce înseamnă mediul de afaceri, agricultură, terenuri, forţă de muncă, iar relaţiile economice dintre Republica Moldova şi România sunt într-o dezvoltare permanentă, România fiind partenerul numărul unu pentru Republica Moldova. „Companiile din România sunt interesate, vor să se dezvolte în piaţă. Companiile din R. Moldova - reciproc. Eu le recomand tuturor: pentru a ajunge în Europa, foloseşte România ca pe o trambulină. Deja, economic vorbind, stăm bine. De la an la an, cu toate dificultăţile televizate, lucrurile sunt într-o creştere. Cifrele spun că noi suntem mai integraţi şi mai apropiaţi şi R. Moldova e mai apropiată de UE de la an la an cu principalul vector, cumva evident, România pentru că e nativ şi uşor să faci aceşti paşi", mai spune Constantin Vieru, preşedinte Camera de Comerţ şi Industrie Republica Moldova - România. În contextul crizei, acordul de liber schimb şi potenţialul zonei de comerţ liber e ca o mână de ajutor pentru mediul afacerilor, în special pentru cel din Republica Moldova. „Un lucru important care este înţeles deja de mediul de afaceri e că în contextul acumulării mai multor crize, potenţialul acordului de liber schimb şi potenţialul zonei de comerţ liber trebuie de valorificat la maxim pentru că acordul de liber schimb vine cu instrumente, vine cu suport financiar, tehnic pentru mediul de afaceri din R Moldova ca acestea să poată deveni competitive, să poată creşte şi să poată ieşi la export pe piaţa UE, care e una din cele mai mari pieţe de consum din lume. Şi statul are în acest context instrumente care să faciliteze accesul producătorilor autohtoni pe pieţele externe", declară directorul interimar ODIMM, Dumitru Pântea.