Grecia permite din nou muzica în baruri și restaurante

Cea mai bătrînă broască țestoasă din lume are aproape două secole.Cartea Recordurilor Guinness a oferit de curînd acest prestigios titlu lui Jonathan, o broască țestoasă gigant din insula Sfînta Elena care a fost primită cadou de guvernator în anul 1882.Nimeni nu știe cîți ani are cu adevărat. Specialiștii bănuiesc totuși că are în jur de 190 de ani. A fost suficient pentru ca cei de la Ca