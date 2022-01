Agentul termic livrat în Capitală și în Bălți s-a scumpit

12:30

Un pescar care s-a prăbușit sub gheața lacului Ghidighici în această dimineață a fost salvat de salvamari.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:50. Potrivit informațiilor înregistrate, în timpul pescuitului, un pescar s-a prăbușit sub gheață subțire și striga de ajutor.În cel mai scurt timp, bărbatul în vîrstă de 64 de ani a fost scos de sub stratul de gheață, fiind ulterior