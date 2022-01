21 de decese provocate de Covid, raportate de Ministerul Sănătății

13:50

Schimb de replici între Dinu Plîngău și Dumitru Alaiba, după numirea lui Gheorghe Avornic la CSP. Liderul interimar al Platformei DA a calificat drept o porcărie numirea lui Avornic la CSP, dar și declarația lui Alaiba, cu privire la decizia Academiei de Științe și îl acuză că „nu are habar cum funcționează instituțiile statului” și arată o aroganță și abuz. „Stai așa, Dinu. Recitește te rog atent ce am zis eu și zi-mi unde am zis că AȘM să „nu primească bani”. Am vorbit de privilegii, de favoruri, de chestii care merg oriunde numai nu în cercetare și nu către cercetătorii de rând. Dacă aș fi spus „să nu primească bani”, ar fi fost într-adevăr o porcărie. Îmi pare sincer rău că speculezi atât de urât”, a replicat , la rândul său, deputatul PAS.