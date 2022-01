De ce sunt considerate nucile hrana perfectă pentru creier

10:10

Dacă ar fi să alegem un singur aliment versatil care să ne ajute în prepararea micului dejun, al prânzului, cinei și desertului, am răspunde ”ouă”. Sunt ieftine și funcționează perfect pentru orice preparat, plus că sunt bogate în proteine, grăsimi și vitamine și minerale esențiale. Iată șase rețete care să te inspire în care poți folosi ouăle, scrie csid.ro Pastele carbonara sunt ușor de realizat și sunt cunoscute pentru sosul delicios care are la bază ouă. În acest caz, pentru a aduce o pată d...