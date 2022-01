Partidul Puterea Oamenilor sare în apărarea lui Stratulat. Către Nemerenco: „Populism și dispreț față de adevăr”

11:40

În dimineața zilei de 27 ianuarie, salvamarii stației de salvare pe apă nr.4 de pe lacul “Ghidighici”, localitatea Vatra au salvat o persoană, care s-a prăbușit sub gheața lacului. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:50. Potrivit informațiilor înregistrate, un pescar s-a prăbușit sub gheață subțire și striga de ajutor. Acesta a […] Articolul La un pas de tragedie! Un pescar a fost scos de sub gheața unui lac înainte de a se îneca apare prima dată în Realitatea.md.