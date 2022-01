Cele mai populare nume de copii din anul 2022. Tu pe care l-ai alege?

14:50

2020, dar și 2021 a fost ani foarte neașteptați și grei pentru noi toți. Dacă cineva ne-ar fi spus în urmă că ne vom confrunta cu o pandemie globală, probabil că am fi râs, dar uite că s-a întâmplat, iar pentru a face față situației și a merge mai departe trebuie să ne adaptăm. Unul […] Articolul Acum copilul tău are nevoie de asta: Cum să te concentrezi atunci când stai pe Zoom? apare prima dată în ea.md.