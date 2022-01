S-a prăbușit sub gheața lacului Ghidighici și striga ajutor: Un bărbat de 64 de ani, scăpat de la înec de salvamari

S-a prăbușit sub gheața lacului Ghidighici și striga ajutor: Un bărbat de 64 de ani, scăpat de la înec de salvamari În dimineața zilei de 27 ianuarie salvamarii stației de salvare pe apă nr.4 de pe lacul „Ghidighici”, localitatea Vatra au salvat o persoană, care s-a prăbușit sub gheața lacului. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 9:50. Potrivit informațiilor înregistrate, în timpul pescuitului, un pescar s-a prăbușit sub gheața subțire și striga de ajutor. Acesta a fost observat de...

