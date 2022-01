În weekend, vremea va fi și mai caldă, anunță meteorologii

17:10

Cum combatem rezervele biologice ale daunatorilor si bolilor care supravietuiesc sezonului rece in pomicultura? Tratamentele de iarna in pomicultura se bazeaza in general pe utilizarea succesiva a substantelor cu efect fungicid si insecticid. Scopul acestor tratamente? Combaterea rezervelor biologice ale daunatorilor si bolilor care supravietuiesc sezonului rece (ciuperci si bacterii: rapan, foc bacterian, ciuruire etc.), […] Articolul Cum combatem rezervele biologice ale dăunătorilor în pomicultură? apare prima dată în AgroTV.