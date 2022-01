Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, serbat prima dată ca ocrotitor al unui protopopiat din R. Moldova

14:00

Ziua Unirii Principatelor Române, eveniment care a avut loc la 24 ianuarie 1859, a fost marcată și la Baku, în Azerbaidjan. Cu acest prilej, Vasile Soare, ambasadorul României în Azerbaidjan, a ținut o prelegere pentru studenții azeri de la Universitatea de Limbi Străine din Baku. „Astăzi, de la orele 10.00, m-am deplasat la Universitatea de Limbi Străine din Baku, la Lectoratul de limba română, susținând pentru studenții azeri care ne învață limba o prelegere având ca tema Unirea de la 24 ianuarie 1859. Pentru că tinerii azeri să înțeleagă însemnătatea acestui moment istoric pentru români, am făcut un parcurs detaliat al istoriei noastre de la începuturi, punctând principalele etape și momente ale evoluției și formării conștiinței naționale, dezideratul de veacuri de unire a românilor într-un stat național al lor. Am explicat conjunctura geopolitică a vremii din această regiune a Europei și modul cum românii din Moldova și cei din Tara Românească au transpus în practică ideea genială de alegere a unui singur Domn in ambele Principate - pe Alexandru Ioan Cuza -, punând în acest fel Marile Puteri în fața unui fapt împlinit - Unirea Principatelor Române, care a devenit România și a trebuit ulterior sa fie recunoscută internațional. Am insistat asupra reformelor extraordinare, de modernizare a Țării și societății românești, implementate în cei doar 7 ani de domnie de către Marele Alexandru-Ioan Cuza, apoi asupra continuării acestora de către Regele Carol I, dobândirii Independenței de sub Imperiul Otoman și am încheiat cu momentul Marii Uniri a Românilor din toate provinciile istorice de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, care a devenit posibilă în urma Primului Război Mondial, când marile imperii din vecinătatea noastră au dispărut", a anunțat ambasadorul Vasile Soare. Diplomatul a susținut respectiva prelegere în limba engleză, dar și în limba rusă, pentru două grupe reunite de studenți, iar aplauzele de la final i-au întărit convingerea că „lecția despre momentele importante din istoria românilor a fost bine primită și pe înțelesul tinerilor azeri". „În a doua parte a cursului, lectorul de limbă română, Dna Iosefina Batto, a prezentat un proiect de carte audio, având invitați on-line din diverse țări, ce cuprinde traduceri și recitări în mai multe limbi ale poeziilor marelui poet Mihai Eminescu, dedicând acest produs ingenios Zilei Culturii Naționale care tocmai a trecut/15 ianuarie. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Să fim demni urmași ai celor care ne-au creat și lăsat moștenire această țară minunată!", a mai transmis Vasile Soare, ambasadorul României la Baku. Amintim că astăzi se împlinesc 163 de ani de la Unirea celor două Principate Române din anul 1859, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Unirea Principatelor Române, cunoscută și ca Mica Unire, a reprezentat o primă etapă importantă în procesul de înfăptuire a statului național unitar român.