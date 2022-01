Un expert american spune de ce sunt evcuați diplomații străini din Ucraina

13:00

Chișinăul, deschis pentru pentru investitorii atât din țară cât și cei de peste hotare. Anunțul a fost făcut de către primarul general al capitalei, Ion Ceban, în cadrul evenimentului de lansare a proiectului Move it like Lublin. „În acest an, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie, urmează a fi desfășurat forul investițional al municipiului […] Articolul Ion Ceban, despre proiectul „MOVE IT like Lublin”, lansat la Chișinău apare prima dată în abcnews.