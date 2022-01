Cum combatem rezervele biologice ale dăunătorilor în pomicultură?

Cum combatem rezervele biologice ale daunatorilor si bolilor care supravietuiesc sezonului rece in pomicultura? Tratamentele de iarna in pomicultura se bazeaza in general pe utilizarea succesiva a substantelor cu efect fungicid si insecticid. Scopul acestor tratamente? Combaterea rezervelor biologice ale daunatorilor si bolilor care supravietuiesc sezonului rece (ciuperci si bacterii: rapan, foc bacterian, ciuruire etc.),

