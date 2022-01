Care sunt cele mai importante efecte terapeutice ale consumului de rodii

Rodia (Punica granatum) este originara din Persia, unde era cultivata inca in urma cu 5000 de ani. In ultimii ani, acest fruct a inceput sa fie tot mai studiat si, in ceea ce priveste beneficiile sale, s-a observat ca poate concura fara probleme cu ceaiul verde si vinul rosu, scrie sfatnaturist.ro. Rodia are un gust […] Articolul Care sunt cele mai importante efecte terapeutice ale consumului de rodii apare prima dată în AgroTV.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agro TV