SUA: Cererea Rusiei ca NATO să se retragă din Europa de Est şi să împiedice Ucraina să adere la alianţă nu au nicio şansă

Am acționat conform interesului național, care prevede protejarea pieței Republicii Moldova și crearea de oportunități în dreapta Nistrului, a declarat premierul Natalia Gavrilița în legătură cu suspendarea importului de metale uzate în stânga Nistrului la Uzina Metalurgică de la Râbnița. Avem investitori și sunt gata să investească în prelucrarea metalelor în dreapta Nistrului. Or, importurile […] Articolul Bani.md | Poziția fermă a Chișinăului în privința Uzinei Metalurgice. Gavrilița: Am acționat în interesul național apare prima dată în Realitatea.md.