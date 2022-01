Ministrul român de Externe, despre solicitarea Rusiei privind retragerea trupelor NATO de pe teritoriul României: „Este inadmisibilă”

14:30

Când am ajuns la semaforul de pe Maria Cebotari, am simțit însă un mare regret că nu l-am abordat. Nu puteam să înțeleg oare cum am putut să trec pe lângă un foarte bun prieten de-al meu și să nu-l salut. Începui să mă căiesc și m-am întors înapoi. Am luat-o la fugă ca să-i ajung din urmă. Nu puteau să se fi îndepărtat prea departe, cel mult, ar fi putut să treacă de Patria. Nu erau însă nicăieri. Am alergat până în stație și nici picior de Vulcan. Am fugit până la monumentul lui Ștefan cel Ma...