România | Aproape 20.000 de cazuri noi de COVID-19, un nou record de la debutul pandemiei

10:10

Veridica.ro analizează „Cum se vede din Republica Moldova o potențială invazie rusească a Ucrainei, atenționând că Rusia are trupe în Transnistria, astfel încât e plauzibil ca regiunea să figureze în planurile Moscovei. S-a speculat că Transnistria ar putea fi obiectivul final al unei ofensive care ar viza litoralul ucrainean al Mării Negre, așa-numita Novorusia, evocată de Vladimir Putin în perioada primei invazii a Ucrainei. Ceva mai recent, s-a vorbit despre posibile provocări în Transnistria care să îi dea Rusiei pretextul de care are nevoie pentru a lansa un atac asupra Ucrainei. Transnistria nu este însă doar o platformă pe care Rusia ar putea-o folosi împotriva Ucrainei. În fond, și Republica Moldova, la fel ca Ucraina, s-a orientat către Occident, ceea ce înseamnă că încearcă să scape din orbita Moscovei... Este evident că această orientare nu are cum să îi convină Rusiei, scrie Veridica. Cu o armată incapabilă să îi apere teritoriul, în anii care au trecut după sfârșitul războiului din Transnistria, Moldova a mizat, pentru securitatea sa, pe statutul de neutralitate, sprijinul diplomatic al unor organizații și puteri străine și, nu în ultimul rând, bunăvoința Rusiei. Toate acestea s-ar putea să nu mai conteze prea mult în cazul în care Putin se va hotărî să atace Ucraina, atenționează publicația.