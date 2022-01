Numărul de funcții din cadrul Procuraturii Generale va fi redus

22:10

Autorităţile chineze au raportat sâmbătă primul caz de transmitere comunitară cu varianta Omicron detectat la Beijing, cu doar câteva săptămâni înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă și în condițiile în care chinezii se pregătesc să întâmpine Noul An Lunar, eveniment care generează o intensă circulație. În afară de Beijing,...