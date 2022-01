Cum se dezvoltă Leucemia limfoblastică acută cu celule B la copii și ce tratament i-ar putea salva

14:10

V-ați întrebat vreodată, care este secretul unui sex minunat? Poate anumite poziții sau o poftă sălbatică. Autorii unui studiu revoluționar explică ceea ce îl face cu adevărat grozav. Departe de ceea ce ne-ar putea spune filmele și emisiunile TV, sexul cu adevărat magnific are foarte puțin de-a face cu faptele îndrăznețe de seducție sau cu orgasmele. Ultimele cercetări arată că intimitatea erotică este mai mult o stare de spirit decât un act fizic. Într-un studiu recent, „Magnificent Sex”, psihologul și terapeutul sexual Peggy Kleinplatz și colegii ei de la Universitatea Ottawa din Canada și-au dat seama că, în timp ce secțiuni întregi din bibliotecă erau dedicate sexului rău (și cum să-l îmbunătățești), aproape că nu există literatură dedicată sexului grozav. Cum s-a simțit? Cine a avut orgasm? Și ce a fost atât de grozav? Pentru a răspunde la unele dintre aceste întrebări, cercetătorii au recrutat oameni din întreaga lume care au declarat că au făcut, la un moment dat în viața lor, sex cu adevărat uluitor. Printr-o serie de interviuri, cercetătorii au început să-și facă o imagine despre cum arată și cum sună „cel mai bun sex din viață”. „Una dintre primele descoperiri surprinzătoare”, scriu autorii studiului, „a fost... asemănarea ciudată în descrieri. Acest lucru ne-a ajutat să fim destul de siguri că toată lumea vorbește despre aceeași experiență”. În ciuda modurilor diferite în care fiecare participant a făcut sex, toată lumea a trăit aceleași senzații: trăirea momentului la intensitate maximă, conexiune profundă cu partenerul, deschidere și dorința de a-și asuma câteva riscuri emoționale”. „Pentru iubitorii magnifici din studiu”, spune educatoarea sexuală Emily Nagoski, „Sexul a devenit o modalitate de a se cunoaște mai bine pe ei înșiși și pe partenerii lor. A fost un mod de a juca și de a explora împreună, de a deveni vulnerabili unul față de celălalt. A fost ca o aventură”. Și mulți, subliniază ea, „s-au simțit împăcați cu cine sunt și mai mulțumiți de viața lor, în general. Sunt lucruri cu adevărat puternice”. Luând acest studiu revoluționar ca punct de plecare, autorii, dar și alți experți au fost întrebați cum pot oamenii să se simtă extraordinar când fac sex. Există modalități prin care ne putem îmbunătăți viața sexuală, fiind prezenți în experiențele noastre sexuale. „Pentru aceasta e nevoie să te antrenezi”, explică educatoarea sexuală Ruby Rare mesajele participanților la studiu. „Așadar, încerc să simt textura pământului pe care merg, senzația aerului de pe pielea mea sau nuanța specială a cerului. Încerc cu adevărat să ating simțurile din corpul meu - vedere, sunet, miros, gust. Dacă îți faci timp să antrenezi această aptitudine, este mult mai ușor să o aduci în mediul sexual cu tine”, afirmă specialista. Extindeți-vă definiția sexului După cum spune Rare: „Dacă putem renunța la idea tradițională despre ceea ce „contează” și ce nu este sex, am putea descoperi ceva cu totul senzațional. Îmi place să ating părți ale corpului partenerului, să-i simt textura pielii, mâna sau piciorul. Este o experiență erotică care se află în afara „scripturilor” tradiționale, dar este una pe care o găsesc profund satisfăcătoare. Dacă renunți la ideea că ești „menit” să săruți, apoi faci preludiu, apoi faci sex și un orgasm, ești brusc deschis să te joci și să explorezi, să fii mai prezent cu corpul cuiva și să vezi cu adevărat cum poți interacționa cu el într-un mod care te-ar putea entuziasma și mai mult”. Sexul poate fi - Doar sărut, doar o atingere, doar o baie cu un partener Nagoski: „Problema este că scenariul culturii pop despre cât de bun ar trebui să fie sexul și cum ar trebui să arate este incredibil de îngust”, spune ea. „Ni se spune că este produsul unei excitări spontane, care apare brusc. Există o mulțime de poziții, poate un pic de preludiu, cu siguranță penetrare, apoi orgasmul la final”. De fapt, „nimic din toate acestea nu este adevărat”, spune ea. Sexul ar putea fi orice: „Doar sărut; având o conversație lungă, încărcată erotic; atingere; baie cu partenerul. Atâta timp cât ai consimțământ și nu ai dureri nedorite, te poți rostogoli în pat”. În studiul său, Kleinplatz a observat adesea acest lucru în acțiune cu pacienții ei. După cum explică specialista: „Oamenii care au avut cea mai mare împlinire sexuală au fost cei care, dintr-un motiv sau altul, au renunțat la întregul pachet de idei preconcepute despre sexualitate. Pentru că acești oameni au continuat să creeze ceva ce li se potrivește cel mai bine”. Implicați-vă cu cele mai profunde dorințe Desigur, doar pentru că orice poate fi sex, nu înseamnă că totul ne va excita. Psihoterapeutul Ian Kerner, autorul cărții So Tell Me About the Last Time You Had Sex: Laying Bare and Learning to Repair Our Love Lives, crede că cheia pentru cel mai bun sex al vieții noastre este să petrecem timp cu omul de alături. El susține că fiecare dintre noi are una sau mai multe „idei erotice de bază” – scenarii sexuale care „conțin multă căldură pentru parteneri”. Dar, spune psihoterapeutul: „Dacă îi întrebi pe cei mai mulți dintre oameni care este fantezia lor erotică supremă sau ce-i excită cel mai mult, probabil că se vor strădui să îți spună”. „Sunt lucruri care ne fac să ne simțim cel mai încântați, cel mai entuziasmați. Se întâmplă atunci când îți lași mintea să rătăcească și care te va face să te gândești: „Da, asta e tare, vreau mai mult din această relație.” Însă mulți oameni, pur și simplu, nu știu ce fantezii erotice au”. Pentru a descoperi ce vă poate excita cel mai mult, Kerner sugerează o abordare mai specială, un fel de „meniu de degustare”. Găsiți timp pentru a încerca conținut sexual de la diferiți creatori. Fie este vorba de reviste, ficțiune erotică, filme precum X al regizoarei Erika Lust sau podcasturi precum Dipsea sau Dirty Diana, serialul de ficțiune erotică produs de (și cu) Demi Moore. „Trăim o epocă de aur a conținutului sexual”, spune Kerner, „folosește-l în beneficiul tău”. Odată ce ați citit, vizionat sau ascultat pe larg pe cont propriu, Kerner spune: „gândește-te la ce senzații erotice te atrag cu adevărat sau care apar iar și iar”. Putem, probabil, să fim atrași de anumite dinamici de putere, așa că, deși conținutul este foarte diferit, ați putea, totuși, să alegeți o temă erotică constantă. De acolo, puteți începe să o comunicați și partenerilor cu care construiți experiențe sexuale care ating aceste teme. Dar dezvoltă autocompasiunea Desigur, cei mai mulți dintre noi avem fantezii despre care nu prea am vrea să vorbim, de teamă să nu fim respinși. Nagoski susține că primul pas către deschidere este dezvoltarea autocompasiunii. „Te întorci către părțile din tine pentru care ești îngrijorat, cu bunătate, acceptând că, deși pot părea înfricoșătoare, sunt și adevărate”. „A invita pe cineva în care avem încredere în acel adevăr”, spune ea, ”poate fi o experiență incredibil de eliberatoare”. Acum, fii sincer... A fi sincer cu privire la ceea ce te excită în dormitor poate fi inconfortabil, mai ales dacă dorințele tale sunt cumva în afara „normalului”. Dar, Nagoski spune: „Dacă nu spui niciodată asta, s-ar putea să nu ajungi niciodată să experimentezi satisfacția de a o face”. La rândul său, Rare recomandă abordarea unor astfel de conversații printr-o tehnică, pe care a împrumutat-o de la educatoarea sexuală Allison Moon. „Mai întâi spune-i persoanei cu care vrei să-i vorbești despre fanteziile tale, apoi explică-i că este ceva pentru care te simți jenat sau nervos și de ce. Poate că alții au reacționat prost în trecut și ești îngrijorat că această persoană te va respinge și ea. Apoi te poți lansa în ceea ce ai de spus, anunțându-le deja ce emoții sunt atașate conversației pentru tine”. Joacă jocurile minții Pe lângă faptul că ne ajută să ne creăm o idee mai clară despre ceea ce ne implică la nivel erotic, descoperirea dorințelor ne ajută, de asemenea, să ne folosim intelectul și imaginația. „Cred că în zilele noastre există o adevărată lipsă de excitare bazată pe minte”, spune Kerner. „Depindem de noutatea unei relații sau a unei întâlniri pentru a oferi acest tip de stimuli psihologici”. Vorbiți din start „Dacă poți dezvolta o comunicare deschisă în jurul sexului încă de la începutul unei relații, este incredibil de util”, spune Kerner. Aceasta înseamnă să oferi și să fii deschis pentru o relație reciprocă și să fii plin de compasiune cu un partener, dacă devine jenat sau defensiv. De exemplu, ați putea spune: „Mi-ar fi foarte plăcut, dacă am face asta sau m-ai atinge așa. „Dacă poți vizualiza sexul pe care vrei să-l faci", spune el, „ești într-adevăr la jumătatea drumului. Te va ajuta să spui clar ce vrei".