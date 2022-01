Pentru nunta visurilor sale, o mireasă a trebuit să slăbească 92 kg

10:50

Am devenit mamă mai târziu. Da, sunt una dintre acele mame, cărora mulți le spun ”mai în vârstă”. Am născut prima data la 39 de ani, iar apoi la 41 de ani. Nu asta a fost intenția mea, credeți-mă, dar de fiecare dată când intram într-o altă relație, partenerul meu fie nu-și dorea familie, fie eu înțelegeam că nu are ”stofă” de viitor tata pentru copiii mei. Mi-am întâlnit actualul partener (care se și vedea în rol de tată) abia când mă apropiam de 40 de ani și așa, abia atunci am putut să-mi rea...