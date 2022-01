Perioada de carantină redusă în Republica Moldova. Cât timp vor sta în izolare persoanele testate pozitiv

11:00

Epopeea drumurilor rele din municipiul Bălți, continuă! Disperați, unii locuitori din oraș s-au apucat să-și repare drumurile de unii singuri, dar în loc de mulțumiri s-au ales cu reproșuri din partea autorităților. ,,Am hotărât să aducem niște pietriș, niște beton și am turnat, am făcut, am pus niște semne ca lumea să vadă, iar alaltăieri […]