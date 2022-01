Deputații BCS au atacat la Curtea Constituțională decizia PAS de a institui starea de urgență

16:10

În Republica Moldova am putea ajunge la peste 10 mii de infectări cu COVID-19 pe zi. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, după ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică (CNESP). „Am putea să trecem și de 10 mii. La ora când am mers la conferință am întrebat la ANSP câte teste […]