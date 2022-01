Vicespeakerul Mihail Popșoi a fost ales vicepreședinte al APCE

07:10

Dacă ai avut probleme cu greutatea o viață întreagă și vrei să te schimbi, am niște sfaturi pentru tine.Sunt o studentă de 21 de ani. Am nevoie disperată de sfaturi pentru slăbit. Sunt la specializarea biologie și aș vrea să intru la medicină, așa că am multe de învățat și am și două joburi ca să mă pot întreține. Când să mai am timp să fac sport și să mănânc sănătos? Am încercat să îmi gătesc, dar nu se potrivește deloc cu programul meu și ajung să mănânc tot semipreparate.Am avut probleme cu greutatea toată viața, mai ales în facultate, pentru că nu mai fac niciun sport, așa cum făceam în liceu. Nu vreau diete tâmpite și programe care mă ajută să slăbesc pentru trei sute de dolari pe lună. Am acasă și la facultate niște aparate. Mi-ar plăcea să urmez un program de exerciții simple și eficiente, care să mă ajute să slăbesc câteva kilograme înainte de absolvire! - EmilyAntrenorii personali care și-au dezvoltat branduri de milioane de dolari o să-ți spună că trebuie să slăbești, la fel și doctorii. Dar asta nu înseamnă că trebuie să pierzi masă musculară. Ideea e să pierzi niște grăsime corporală. Dar pentru multă lume, definiția slăbitului e foarte flexibilă.