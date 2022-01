Ultimă oră: 2394 de moldoveni, testați pozitiv cu COVID-19. Trei persoane au pierdut lupta cu boala

16:30

Am fost acompaniați de familie în Codrii Orheiului, am văzut ciuperci și am găsit gunoiști. V-am intrigat? Atunci vă îndemnăm să urmăriți cea de-a doua ediție a proiectului „Hike cu mine”. Feedbackul pe care l-am primit de la abonații AGORA, cei care au avut posibilitatea să vadă primii aceste imagini, a fost peste așteptările noastre, așa că ardem de nerăbdare să vă cunoaștem reacțiile.