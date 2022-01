Iarnă în toată regula: Revin ninsorile și temperaturile scăzute

18:40

Președinta Comisiei Juridice, Olesea Stamate, neagă că ar fi mințit în privința soluției care ar fi fost aprobată de avocați și Comisia parlamentară. Reacția sa vine după ce președintele Uniunii Avocaților Dorin Popescu a acuzat-o d fals în declarații și a menționat că de fapt „nu există o opinie a Uniunii Avocaților semnată de persoană împuternicită conform legii”. „Ceea ce am decis pe 19 este o opinie a mai multor membri ai Consiliului care a fost pus în discuție în rețeaua unde comunică avocații. Nu am expediat asemenea informații nicăieri. Aseară, am expediat o informație în Parlament prin care am solicitat să fie retras acest amendament, să-l discutăm, dar ce ține de art. 10 nicio problemă. Nu înțeleg graba aceasta”, a declarat Popescu. La rândul său, Stamate a venit cu explicații după declarațiile lui Popescu.