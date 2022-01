În ce instituții de învățământ lecțiile vor avea loc în săli de clasă

18:30

Despre micuțul Maxim, un băiat care a fost diagnosticat cu tumoare la picior, cancer osos cu metastaze pulmonare, revista noastră a scris acum câteva luni. Micuțul are în continuare nevoie ... Post-ul Povestea tristă a micuțului Maxim: ”Mamă, eu am trăit atât de puțin, dar sufăr atât de mult. Cu ce am greșit?” apare prima dată în Unica.md.