Ninsori și furtuni cu grindină în Arabia Saudită. Zăpada a acoperit nisipul din deșertul arab

10:40

Chișinăuienii vor beneficia de servicii de transport urban mai sigur, mai incluziv și mai eficient în urma implementării proiectului UE „MOVE IT like Lublin” – Inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Chișinău. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, a fost lansat la 19 ianuarie și are drept scop îmbunătățirea sistemului de transport […]