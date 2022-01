FLASH // Alte trei conflicte de interese. Doi foști directori de instituții publice, și un primar au încheiate acte juridice cu persoanele apropiate

11:20

Ministrul economiei, Sergiu Gaibu, a avut o întrevedere cu reprezentanții companiei germane Purem by Eberspaecher GmbH, specializată în producere de echipamente pentru industria auto. Cu subdiviziuni în Europa, Asia și America de Nord, conducerea companiei și-a manifestat interesul de a-și extinde activitățile și în Republica Moldova. Reprezentanții Purem by Eberspaecher sunt în proces de identificare a …