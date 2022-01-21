BNM MAJOREAZĂ RATA DE BAZĂ ÎN ÎNCERCAREA DE A ȚINE SUB CONTROL INFLAȚIA CARE A ATINS NIVELUL DE 14% ÎN 2021
Infotag, 21 ianuarie 2022 11:00
BNM MAJOREAZĂ RATA DE BAZĂ ÎN ÎNCERCAREA DE A ȚINE SUB CONTROL INFLAȚIA CARE A ATINS NIVELUL DE 14% ÎN 2021
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