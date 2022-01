Reacția liderului PACE, Gheorghe Cavcaliuc, după ce Interpol a anunțat că nu este dat în căutare

18:30

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, anunță că săptămâna viitoare am putea să ne așteptăm la peste 10.000 de cazuri pozitive zilnic. Nemerenco a menționat despre Estonia, „o țară mai mică decât Moldova care a trecut de 14.000 de infectări într-o zi”. „La ora când am mers la conferință am întrebat la ANSP câte teste pozitive avem, … Articolul Ministra Sănătății, prognoze sumbre pentru săptămâna viitoare: Am putea depăși 10.000 de cazuri pe zi apare prima dată în ZUGO.