AVERTISMENT DUR de la miliardarul Bill Gates: următoarea pandemie „va fi mai mortală decât COVID”

Uniunea Europeană (UE) anunță despre lansarea proiectului „MOVE IT like Lublin" – inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Chișinău. În urma implementării proiectului chișinăuienii vor beneficia de servicii de transport urban mai sigur, mai incluziv și mai eficient. Bugetul total al proiectului este în valoare de 3.500.000 Euro, dintre care 3.325.000 Euro