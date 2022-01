Un avion care zbura de la Miami la Londra s-a întors din drum la jumătatea distanței pentru că o pasageră a refuzat să poarte mască

14:40

Unul dintre avocații lui Alexandr Stoianoglo, Victor Munteanu susține că restricțiile impuse Procurorului General suspendat, Alexandr Stoianoglo, aflat sub control judiciar, sunt „absurde”. Potrivit avocatului, lui Stoianoglo îi este interzis „să nu meargă în locuri anume stabilite - organele procuraturii, deci unei persoane aflate sub învinuire, sub anchetă penală, îi este interzis prin încheiere judecătorească să meargă la organele Procuraturii”, a spus acesta în cadrul unei conferințe de presă.