România și Republica Moldova, grup de lucru interministerial în domeniul afacerilor interne

19:00

Primăria Chișinău a lansat inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public municipal „MOVE IT like Lublin”, proiect finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul prevede analiza de către experți independenți a situației existente în transportul public din Chișinău, compararea acesteia cu sistemul de transport din Lublin, Polonia, preluarea bunelor practici de modernizare. Potrivit primăriei, proiectul are trei obiective principale: îmbunătățirea politicilor și legislației de transport public municipal, consolidarea capacității instituționale a Direcției generale transport public și căi de comunicație și modernizarea sistemului de management al traficului rutier în Chișinău. Edilul a ținut să precizeze că APL Chișinău va continua implementarea de măsuri care vin să dezvolte acest domeniu, prin amenajarea benzilor dedicate transportului public și biletul electronic integrat. Grantul în valoare de 3,32 milioane de euro a fost obținut de municipalitate în cadrul liniei de finanțare „Local Authorities: Partnerships for Sustainable Cities 2020”, pentru proiectul „MOVE IT like Lublin” - a Chisinau public transport sustainable development initiative”. Sursele financiare vor fi alocate în câteva tranșe, pe o durată de 4 ani, pentru modernizarea sistemului de transport public. Articolul Transportul public din municipiul Chișinău, modernizat de UE apare prima dată în InfoPrut.