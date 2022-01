Un recif de corali uriaşi, descoperit în largul Tahiti

19:00

Un studio de film va fi construit în spaţiu în 2024 Space Entertainment Enterprise (S.E.E), compania care co-produce viitorul film în spaţiu al lui Tom Cruise, intenţionează să construiască o arenă sportivă şi un studio de producţie în gravitaţie zero, scrie Variety. S.E.E. a dezvăluit planuri de a construi un modul de staţie spaţială care să conţină o arenă de sport şi divertisment, precum şi un studio de conţinut până în decembrie 2024. Denumit SEE-1, modulul este destinat să găzduiască filme,...