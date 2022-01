De luni, 24 ianuarie, toate școlile urmează să activeze în regim online pentru cel puțin două săptămâni

18:00

La fel ca în alți ani, mai mulți oameni s-au scăldat astăzi conform unui obicei, chiar dacă mercurul termometrelor a coborât la 5 grade sub zero. Se crede că de Bobotează, apa curăță sufletul și gândurile. Noi am fost la Mănăstirea Țigănești, unde am surprins sute de enoriași, care s-au aventurat să intre în apă.