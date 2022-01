Patru pașapoarte falsificate, depistate la trecerea frontierei moldo-ucrainene: Șoferul a refuzat să dea explicații

13:50

Ce lovitură ar fi! Britanicii anunță unde se poate transfera Cristiano Ronaldo în vară Cristiano Ronaldo (36 de ani) poate pleca de la Manchester United după doar un sezon, nemulțumit de rezultatele clubului de pe Old Trafford. Miercuri, publicația britanică The Sun a anunțat că reprezentanții lui Cristiano Ronaldo au purtat discuții cu cel care urmează să devină noul director executiv al lui Manchester United, Richard Arnold, iar starul portughez ar fi pus o condiție pentru a rămâne pe Old Traf...