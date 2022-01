Moldova continuă să înregistreze recorduri de preț la benzină și motorină

17:50

Dosarul "Energocom" a fost un spectacol înainte de Revelion, spune președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon. În cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4, fostul președinte al țării a declarat că nu îi este frică de aceste show-uri și că el nu intenționează să plece din țară. • "Nu am semnat nici un contract, comparativ cu actualul ministru, care semnează protocoale. Am cumpărat mai ieftin atunci. Eu am fost ministru responsabil pe energetică o săptămână, pentru că a fost fuziunea ministerelor...