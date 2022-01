Avocații și-au sistat total activitatea până în 24 ianuarie, în semn de protest

16:40

Un nou proiect UE „MOVE IT like Lublin” – o inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public în municipiul Chișinău, finanțat de Uniunea Europeană , a fost lansat astăzi. Proiectul are scopul de a îmbunătăți sistemul de transport public din municipiul Chișinău și va fi implementat în cadrul unui parteneriat între Primăria municipiului Chișinău și … Articolul Proiect UE „MOVE IT like Lublin” – o inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public în municipiul Chișinău, finanțat de Uniunea Europeană apare prima dată în Punctul pe i.