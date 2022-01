Anxietatea. Ce întrebări să-ți pui pentru a o înțelege?

13:50

Natalia Cerneavskaia are 33 de ani și locuiește în Chișinău. Cu studii superioare în domeniul finanțelor, are o pasiune aparte pentru creațiile handmade. Îmbină plăcutul cu utilul și aduce cu ajutorul andrelelor, bucurie copiilor. Realizează jucării ecologice cu un talent remarcabil, iar fiecare lucrare are un nume şi o poveste. „Sunt economist şi activez de […] Articolul Aduce cu ajutorul andrelelor, bucurie copiilor. Cunoaște-o pe Natalia Cerneavskaia, econonista care creează jucării handmade apare prima dată în ea.md.