Noi restricții anti-Covid: Se va propune accesul în baza certificatului verde

Prim-ministra Natalia Gravrilița susține că executivul va iniția modificări la bugetul de stat pentru a majora compensațiile la agentul termic. E vorba de sprijinirea cetățenilor ale căror apartamente sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare. „Dacă în noiembrie și decembrie am compensat 67% din creșterea de tarif, față de luna octombrie, începând cu factura din luna ianuarie, vom compensa 80% din creșterea de tarif. În plus, am crescut volumul acoperit de compensație. Dacă în noiemb...