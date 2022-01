Microsoft va cumpăra compania Activision Blizzard

Microsoft va face cea mai mare achiziție din istoria sa. Gigantul american va cumpăra celebra companie de jocuri Activision Blizzard pentru 68,7 miliarde de dolari.Este vorba despre unul dintre cei mai mari dezvoltatori de jocuri video din lume, care are în portofoliu Call of Duty, World of Warcraft şi Candy Crush. După anunţul privind achiziţia, acţiunile dezvoltatorului de jocuri video au cr

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md