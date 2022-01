VIDEO // Șase oameni au murit și 17 au fost răniți într-un incendiu la un cămin de bătrâni

17:20

Uniunea Europeană (UE) va aloca peste 3,25 milioane euro (plus 175 mii euro de la administraţia locală Chişinău) pentru îmbunătăţirea activităţilor de transport public ale municipalităţii. Potrivit Infotag, ambasadorul polonez în Republica Moldova, Bartlomiej Zdaniuk, a declarat miercuri, la ceremonia de prezentare a proiectului MOVE IT like Lublin – „O iniţiativă pentru dezvoltarea durabilă a transportului […] Articolul UE va aloca 3,25 milioane euro pentru îmbunătățirea transportului public apare prima dată în SafeNews.