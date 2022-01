VIDEO Igor Grosu spune că se aștepta la o abordare mai colegială din partea Gazprom, în contextul crizei energetice

16:20

Chișinăuienii vor beneficia de servicii de transport urban mai sigur, mai incluziv și mai eficient în urma implementării proiectului UE „MOVE IT like Lublin” – inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Chișinău Proiectul „MOVE IT like Lublin” – Inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău, finanțat de Uniunea Europeană, […] Articolul VIDEO Servicii de transport urban mai sigur pentru chișinăuieni! Ce presupune Proiectul „MOVE IT like Lublin”! apare prima dată în Realitatea.md.