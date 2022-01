Majoritatea restricțiilor anti-COVID vor fi ridicate în Anglia din 27 ianuarie

13:40

Imaginile în care o femeie își face un selfie pe capota mașinii, în timp ce autoturismul se scufundă într-un râu înghețat, au fost surprinse în Canada și au devenit virale, relatează CNN. Listener video of a water rescue on the Rideau River in Manotick #ottnews #TheMorningRush @billcarrolltalk pic.twitter.com/81CdtxFSYX — 580 CFRA (@CFRAOttawa) January 17, 2022 Șoferița […]