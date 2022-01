NATO și nordicii în stare de alertă în fața Rusiei

11:40

Zilele astea, pe Facebook, mulţi şi-au etalat facturile la gazele naturale. Am văzut facturi care conţineau cifre mult mai mari ca altădată. Unii se lamentau că nu prea au bani să le plătească. Apoi pe reţele s-a încins o discuţie vie despre temperatura pe care ar trebui s-o avem în apartamente. Mărturisesc că nu am mai citit în viaţa mea lungă atâtea polemici legate de temperatura din case. Unii se plângeau că trebuie să coboare acum temperatura şi să stea în camere mai răcoroase, or lucrul ace...