Mișcarea de Alternativă Națională nu este proiectul PSRM, spune Igor Dodon

04:40

Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, susține că Blocul Comuniștilor și Socialiștilor ar trebui să participe împreună și la următoarele alegeri, atât locale generale, cât și parlamentare. • Igor Dodon a declarat, la un post privat de televiziune, că Blocul Comuniștilor și Socialiștilor nu și-a încetat existența. ”După ce în luna mai noi am semnat acel acord cu Vladimir Voronin, toate alegerile parlamentare și locale noi am mers împreună. Consider că noi trebuie să mergem împreună și la urm...