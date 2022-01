Guvernul de la Chișinău va majora compensațiile la căldură

17:20

Președintele Maia Sandu, premierul Natalia Gavrilița, dar și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, au transmis mesaje cu ocazia Zilei Naționale a Culturii. Astfel, potrivit președintelui Republicii Moldova „Ziua Națională a Culturii, Ziua nașterii lui Mihai Eminescu, este ziua pe care ar trebui să o sărbătorim, prin muncă, efort, talent, curaj și dăruire, întregul an”. „Nu există doar o zi a culturii, există cultura fiecărei zile, cultura fiecărui gest, a fiecărui gând, a fiecărui act și a fiecărui moment trăit. Cultura nu e numai spectacol, balet, ie sau colind; cultura e felul în care ne înțelegem pe noi înșine, felul în care îl înțelegem și îl acceptăm pe celălalt, felul în care vorbim și ne comportăm cu cei din jurul nostru, felul în care ne înțelegem potențialul și prezentăm această unicitate lumii întregi. (...) Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, marcată pe 15 ianuarie la Chișinău și București, am acordat mai multor oameni de cultură din țara noastră Medalia „Mihai Eminescu” și diverse titluri onorifice. Am făcut-o în semn de apreciere pentru creatorii care rămân fideli artei în timpurile deloc simple de azi și pentru devotamentul lor față de profesie. La fel, pentru păstrarea și perpetuarea tradițiilor și culturii găgăuze, am conferit titlul de „Colectiv Artistic Emerit” Ansamblului de cântece și dansuri populare „Diuz-Ava” din orașul Comrat”, a mai subliniat Maia Sandu. La rândul său, Natalia Gavrilița, premierul de la Chișinău, a declarat că Ziua Națională a Culturii, marcată anual de ziua marelui poet Mihai Eminescu, celebrează oamenii de cultură și activitatea lor. „Azi aducem un omagiu oamenilor care, prin activitatea lor prodigioasă, contribuie la menținerea identității noastre culturale. Doar prin consolidarea comunității culturale putem contribui la evoluția noastră ca o societate cu valori comune. Or, cultura nu are hotare, nu are un tratat sau contract. Totodată, pentru a se dezvolta, cultura națională are nevoie de sprijin din partea statului, dar și a oamenilor. Vă invit zilele acestea să participați la evenimentele culturale organizate de Ministerul Culturii cu ocazia Zilei Naționale a Culturii 2022”, a adăugat prim-ministrul R. Moldova. Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a remarcat în mesajul său că Ziua Națională a Culturii „este un prilej aparte de a aduce un omagiu tuturor celor care își dedică viața întru prosperarea culturii naționale și a valorilor neamului. „Cultura națională este dovada dăinuirii noastre în timp, este mijlocul desăvârșit de afirmare a unui neam în fața lumii. În acest sens, suntem un popor norocos - avem cu cine ne mândri. Totodată, de Ziua Națională a Culturii vreau să aduc un omagiu oamenilor de cultură care ne-au părăsit în 2021. Și aici mă refer la scriitorul Nicolae Dabija, inegalabila pictorița Valentina Rusu-Ciobanu, artistul Iurie Sadovnic și alții. O pierdere enormă pentru cultura noastră, însă creațiile lor, o valoare inestimabilă, vor dăinui mereu. Dragi oameni ai culturii, Vă urez tuturor multă sănătate și inspirație”, a mai spus președintele Parlamentului de la Chișinău. Amintim că Ziua Culturii Naționale este sărbătorită la 15 ianuarie, data de naștere a poetului național Mihai Eminescu, atât în România, cât și în Republica Moldova. În acest an, aceasta a fost marcată la Chișinău printr-o serie de manifestări precum lansări de carte, concerte, conferințe și alocuțiuni științifice. Articolul Oficiali de la Chișinău, mesaje de Ziua Națională a Culturii apare prima dată în InfoPrut.